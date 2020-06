Gemma Galgani beccata con Sirius dopo Uomini e Donne: il nuovo video

Nonostante le gelosie di lei e le numerose discussioni continua la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il pubblico di Uomini e Donne non crede alla buona fede del bel toscano, ma lui assicura di essere davvero interessato alla dama di Torino. Uomini e Donne si prepara a chiudere i battenti per questa stagione, ma i due piccioncini si frequentano anche lontano dalle telecamere e a testimoniarlo è un video che sta circolando in queste ore su Tik Tok. Una ragazza ha beccato Sirius e Gems a spasso in centro a Roma.

Riusciranno ad arrivare insieme a settembre?

Sirius e le dichiarazioni su Gemma.