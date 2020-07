Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati? Novità sulla coppia

L’ultima settimana di giugno hanno iniziato a circolare le prime voci di una presunta crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e qualche giorno fa Amedeo Venza ha confermato che i due avrebbero deciso di prendersi una pausa dalla frequentazione nata a U&D.

“Pausa anche per Gemma e il nipotino… Forse e sottolineo forse, la bella addormentata si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà! Pare che non veda alcun futuro con il ragazzino e trova inutile la frequentazione senza fondamenta”.

In realtà pare che tra la dama torinese e il bel toscano sia tornato il sereno, visto che lui ieri ha pubblicato una serie di storie in cui cucina le linguine alle vongole, lo stesso piatto che ha fatto per Gemma durante una delle loro esterne. Il ragazzo parlando con i follower ha anche ricordato i momenti con la Galgani.

“Farò un piatto per me speciale, vediamo se vi verrà in mente qualcosa, ma sono certo di si. Sono linguine alle vongole veraci. Questo piatto è in onore dei bei momenti. Come ho detto in onore dei bei ricordi. Chi vuol capire capisca”.

Se i due resteranno insieme anche il mese prossimo, spero che Kween Mary li spedisca nell’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, che partirà a fine agosto.



Ursula Bernardo, ex dama di Uomini e Donne ha criticato Nicola Vivarelli e lanciato una shade a sua madre.

“Mio figlio ha 19 anni, se volesse intraprendere questo percorso ci riderei su, ma lo farei camminare da solo, non ci metterei la faccia per non fare brutta figura in due”.

La regia che inquadra prima le mummie e poi Gemma e Sirius ✈️#uominiedonne pic.twitter.com/DAfb6FDlep — 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆 (@heavyemptyheart) May 21, 2020