Gemma Galgani vuole lasciare Sirius? Lo scoop e le parole di lui

Uomini e Donne è andato in pausa, ma continua invece la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due sono stati paparazzati più volte a Roma e pare che presto andranno in vacanza insieme, incerta invece la loro partecipazione a Temptation Island. Oggi però è arrivato uno scoop davvero bislacco, Amedeo Venza infatti ha dichiarato che Gems non sarebbe così convinta del bel Sirius.

“Persone molto vicine dicono che Gemma non sarebbe convinta sul nipotino (che strano)…Lo vedrebbe troppo avanti nelle cose, e soprattutto non riuscirebbe a capire bene se potrebbe proseguire a lungo tra loro. Io direi che sarebbe anche ora di mettere la parola fine su questa barzelletta”.

Che questa relazione sia vicina al capolinea?

Sirius intanto parla del suo futuro a breve termine con Gemma Galgani.

“Devo essere sincero, non mi sarei aspettato di trovarmi così bene con lei, e soprattutto è stato molto bello poterla vivere in un contesto diverso, quello che rispecchia più la normalità di una coppia. Le cose vanno davvero bene tra noi due. Ci sentiamo tutti i giorni, messaggi, telefonate e certo non mancano video per mostrarle dove sono e cosa faccio. Mi piace molto condividere le mie giornate con lei, infatti abbiamo tutta l’intenzione e la voglia di vederci la prossima settimana. Molto probabilmente salirò io stesso nella sua amata Torino, un’occasione per poter trascorrere delle belle giornate all’aperto”.

Io intanto vi ripropongo le foto esclusive di Sirus in versione “modello”…