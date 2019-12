Gemma Galgani piange sulla spalla di Tina Cipollari: anticipazioni choc di Uomini e Donne

Quella di ieri è stata una registrazione choc del Trono Over. Se i giovani ormai sono noiosi e hanno preso Uomini e Donne come l’ufficio di collocamento per vendere beveroni e scarpe tarocche, i cavalieri e le dame sanno ancora regalarci del sano trash. La vera novità è che ieri Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono riavvicinate. A causare questa momentanea tregua c’ha pensato Juan Luis.

Armando è entrato in studio dicendo che Juan Luis avrebbe flirtato con sua sorella e con una signora di Firenze. Il napoletano ha anche portato dei messaggi che proverebbero tutto. Ovviamente Gemma è andata in crisi e inaspettatamente Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno consigliato a Gems di lasciare l’uomo perché la sta prendendo in giro.

Presa dallo sconforto la dama di Torino è scappata dallo studio e si è messa a piangere su un divanetto. La Cipollari ha raggiunto la sua (ex?) nemica e l’ha consolata. Non vedo l’ora di godermi questa puntata.



Gemma Galgani piange sulla spalla di Tina Cipollari: le anticipazioni di Uomini e Donne.

“Maria chiede a Gemma se ha il sentore che lui la stia usando, lei afferma di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo perché poi lui le ha anche detto chiaramente che tra loro non c’è chimica, i vari compagni di programma iniziano a dirle di lasciarlo, perché sta solo speculando su di lei. – si legge su Ilvicolodellenews – Alla fine lei esce dallo studio disperata e si butta su un divano, arriva Tina a consolarla e finisce con il piangere sulla spalla dell’opinionista.

