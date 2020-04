Gemma Galgani: “Vita intima piacevole”

Gemma Galgani, attualmente in onda nella versione smartworky di Uomini e Donne, è stata intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni dove ha confessato di avere una “vita intima piacevole”.

Gemma al momento è single, anche se ha avuto un breve flirt pre-covid19 con il signore Algemiro, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Al settimanale Nuovo Tv ha così parlato di lui:

“[…] Algemiro è come un fulmine a ciel sereno. Di lui mi ha colpito l’effetto che ha su di me. Mi fa sentire a mio agio, anche con il suo modo di parlare. È il tipo di persona che non ti crea ansia, tutt’altro. Mi trovo molto bene a parlare con lui e le nostre telefonate mi lasciano una buona sensazione, di serenità e positività. Con lui non esistono problemi. E poi è sempre pronto a rispondermi. Insomma, lui c’è”.