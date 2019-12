Gemma piange sulla spalla di Tina Cipollari: il video storico

Il Natale si avvicina anche per Tina Cipollari, che ha deciso di offrire la sua spalla a Gemma Galgani. Ma come mai domani vedremo la dama disperata accasciata sulla sua acerrima nemica?

Armando ha rivelato che Juan ha iniziato a parlare con sua sorella, inviando messaggi che farebbero pensare ad un corteggiamento. Juan si è giustificato parlando di amicizia, ma il napoletano ha rincarato la dose tirando in ballo una ‘signora di Firenze’ e portando in studio le prove che tra loro ci sarebbe qualcosa. Pare infatti che Juan si sia autoinvitato a casa della fiorentina.

Gianni Sperti ha cercato di far capire a Gemma Galgani che qualcosa non va nella sua relazione con il cavaliere del Trono Over.Presa dallo sconforto la Galgani è scappata fuori dallo studio in lacrime e si è seduta su un divanetto. Tina Cipollari l’ha raggiunta per offrirle un po’ di conforto. In realtà, guardando il video sembra che l’opinionista stia giocando nuovamente con la sua nemica amatissima. In ogni caso il Trono Over si conferma una garanzia di trash e il fatto che più di 3 milioni lo seguano è la dimostrazione che la gente è stanca di chi usa Uomini e Donne solo per vendere beveroni e borse tarocche sui social (con codici sconto farlocchi).

Gemma piange sulla spalla di Tina Cipollari: il video.

Visualizza questo post su Instagram È successo davvero… #uominiedonne Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 19 Dic 2019 alle ore 7:13 PST

20 dicembre 2019.

Una Gemma distrutta e in lacrime piange accasciata su Tina, pronta a porgerle la spalla e i fazzoletti. Noi del twitter ci saremo. #uominiedonne pic.twitter.com/qE9FpqD3C2 — 𝕋 ℝ 𝕀́ 𝕊 𝕋 𝔸 ℕ ℂ𝔸𝕃𝕋𝔸𝔾𝕀ℝ𝕆ℕ𝔼 🎄🎅🏻🎁🌟 (@Tristan__esdpv) December 19, 2019