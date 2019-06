Gennaro racconta cosa è successo quando è uscito dalla casa del GF per votare (e chi oltre lui ha votato alle europee)

Ieri sera Taylor Mega parlava con Gennaro Lillio e tra un complimento e l’altro per il suo percorso, ha detto al biondino che secondo lei, una volta uscito dalla casa avrà molti fan e sarà fermato spesso per le strade di Napoli.

Il concorrente ha risposto sicuro: “In realtà qualcosa ho già visto, è già successo”. Taylor spiazzata ha chiesto spiegazioni e Gennaro ha fatto una confessione, dicendo di essere stato fermato anche quando è andato a votare per le Europee lo scorso 26 maggio.

“Se mi fermeranno in tanti a Napoli? Un po’ l’ho già visto quando mi hanno fermato… Dove? Non posso parlare troppo.Quando sono andato a votare. Sì, quando ci sono state el elezioni. Io sono andato e oltre a me solo Kiko, gli altri no. Io sono voluto andare perché è un mio diritto. Ma solo in due siamo andati. Non posso dire altro di quel giorno”.

2 su 11 sono andati a votare?

Pochetti, pensavo almeno…



Gennaro svela i retroscena dell’uscita per il voto…ma ovviamente si censura.

Comunque davvero solo Gennaro e Kiko hanno esercitato il loro dovere di voto? #GF16 — CuoreBianconero (@FranciJuveADP) 2 giugno 2019