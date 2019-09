Gennaro Lillio rivela il vero motivo per cui ha chiuso con Francesca De Andrè

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello 16. La loro storia però è durata quanto un gatto in tangenziale, meno di due mesi.

“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto. – ha scritto Gennaro Lillio il mese scorso – C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone, ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”.

Il bel modello napoletano intervistato da Lei ha svelato come mai ha rotto con l’opinionista di Domenica Live. Nessun tradimento, pare si tratti solo di incompatibilità.

“Il vero motivo? Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi.

Se sono pronto ad una nuova storia? Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi ‘perché no?’. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”.