Gennaro Lillio minaccia di querelare Francesca De André – ecco cosa è successo

Francesca De André non sta sicuramente passando un bel periodo dato che dopo essersi fatta terra bruciata intorno (allontanando pure sua sorella Fabrizia, che al Grande Fratello l’ha sempre supportata), rischia di beccarsi una querela pure dall’ex fidanzato Gennaro Lillio.

Da qualche settimana, infatti, Francesca ha lasciato Gennaro per tornare dal suo storico ex compagno, Giorgio, che aveva lasciato in diretta al Grande Fratello dopo aver scoperto un presunto tradimento (che ora entrambi negano).

Ospite a Domenica Live da Barbara d’Urso, Francesca aveva lanciato precise accuse nei confronti di Gennaro, fra cui una che lo descriveva come un violento.

Ieri, sempre dalla d’Urso, Gennaro ha smentito quanto affermato dalla De André:

“Sono qui per smentire la diffamazione fatta nei miei confronti. Non ho mai sfiorato con un dito Francesca, così come le donne che hanno fatto parte della mia vita. Non si scherza con queste cose. Io sono cresciuto con due donne che mi hanno insegnato il rispetto e l’amore per le donne, io questo non l’accetto. La signorina verrà a rispondermi nelle sedi opportune. Vuole infangare me per la figura di merda rispetto al fatto che sta tornando con il suo ex, questa è la verità. Questa storia è finita perché siamo incompatibili, io non c’entro nulla con lei. Ma almeno io non ho detto cattiverie o calunniate gratuite. Non ci sto a tutto questo, dopo aver fatto tanti sacrifici non mi faccio sporcare la mia persone per queste affermazioni. Sono stato sempre una persona perbene e rispettosa”.