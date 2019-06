Gennaro parla della passione notturna (mai vista in tv) con Francesca nella casa del GF e fa una precisazione

La scorsa settimana Gennaro Lillio in un’intervista rilasciata a Turchesando, il programma di Radio Italia Anni 60, ha rivelato di aver consumato nella casa del Grande Fratello.

“Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! […] Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io, ma molto di più”.