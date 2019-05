Gennaro parla di un periodo difficile del suo passato e svela di quale disturbo ha sofferto

Nelle scorse settimane nella casa del Grande Fratello, Daniele ha dichiarato di aver affrontato un periodo molto brutto, tanto da aver smesso di dare valore alla sua vita. Il concorrente ha poi svelato di aver sofferto di attacchi di panico.

Ieri un altro ragazzo della casa ha parlato di un suo periodo buio ed ha anche confessato di aver avuto a che fare con gli attacchi di panico. Gennaro mentre parlava con Taylor Mega, si è aperto ed ha raccontato un momento complicato della sua vita.

“Non stavo bene, era un periodo difficile, ho sofferto di attacchi di panico. Questi attacchi di panico non li avevo mai avuti prima. Mi sono venuti a 23-24 anni. Mi sono venuti improvvisamente. Dal nulla, dal niente, senza motivo. Mi sentivo un po’ strano, non mi sentivo molto bene. Magari li avrà scatenati qualche delusione lavorativa a cui tenevo tanto. Magari quello, ma non so.

Quando prendi delle batoste per i tuoi sogni, tu li percepisci molto più forte. Quindi può essere legato a quello, ma non era quello. Era quel senso di delusione forte che ti scatena qualcosa che tu già hai dentro e te lo tira fuori”.