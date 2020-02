Gerry Scotti: “Amadeus mi voleva a Sanremo” e si candida alla co-conduzione del prossimo Festival

Il Festival di Sanremo è finito da poche settimane ma continua a far notizia dato che oggi Gerry Scotti – fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – ha svelato di aver ricevuto un invito da parte di Amadeus per presenziare ad una serata della kermesse.

“Se mi è piaciuto il Festival di Amadeus? Ero in Polonia a registrare il Milionario ho visto solo poche cose, so che lui e Fiorello si sono molto divertiti. Questo mi fa molto piacere perché è quello che è arrivato nelle case degli italiani. Le dico una cosa che non sa nessuno, Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto.”