Au Revoir a Caduta Libera, Gerry Scotti torna con un nuovo quiz

Gerry Scotti sta per debuttare su Canale 5 con un nuovo quiz che prenderà il posto del fortunato Caduta Libera che – per il momento – andrà in vacanza.

Il nuovo quiz si chiamerà Conto Alla Rovescia e sarebbe dovuto andare in onda nella primavera di quest’anno, ma alla fine – complice anche il successo di Caduta Libera e del suo Campioncino Nicolò Scalfi (che ora punta L’Isola dei Famosi) – è stato rimandato.

La prima puntata di Conto Alla Rovescia sembrerebbe essere prevista a metà novembre ed online è possibile già trovare il meccanismo del gioco (come riportato qualche mese fa da Davidemaggio.it) che consiste in cinque manche ad eliminazione diretta.

Passo o chiudo.

Le eccezioni (quattro risposte, bisogna indicare quali sono giuste e quali sono sbagliate).

Le 5 opzioni.

I vasi comunicanti.

Il duello (cinque materie tra le quali scegliere e cinque indizi svelati in maniera progressiva).

Time out (gioco finale con domande a risposta multipla).

Questo è l’ennesimo quiz affidato a Gerry Scotti negli ultimi anni dopo Chi Vuol Esser Milionario, The Wall, Caduta Libera, The Money Drop e per un periodo anche Avanti Un Altro.