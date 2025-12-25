Gerry Scotti “salva” Samira Lui: in un attimo succede di tutto | Panico in diretta e studio pietrificato
Momenti di apprensione a La Ruota della Fortuna! Gerry Scotti interviene per aiutare Samira Lui durante l’introduzione a tema Baywatch. Scopri cosa è successo e come il conduttore ha sdrammatizzato la situazione!
L’omaggio a Baywatch e l’intervento di Gerry
Gli spettatori più affezionati sanno che La Ruota della Fortuna è accompagnata da una band che crea musiche ed esibizioni dal vivo, un’altra trovata vincente. Ad ogni puntata, l’apertura è caratterizzata da uno stacchetto musicale diverso, fatto di jingle o estratti di brani famosi. Nell’ultima puntata, l’omaggio è stato alla celebre serie televisiva degli anni Novanta, Baywatch.
L’iconico tema musicale ha accompagnato l’ingresso in studio di Gerry Scotti e Samira Lui, con la band che ha celebrato il programma come un “salvagente contro le serate noiose”. Ed è qui che è scattata la gag che ha visto protagonista Gerry in versione bagnino improvvisato.
Gerry bagnino: una gag improvvisata
Con la sua consueta ironia, Gerry si è autocandidato come bagnino: “Ditemelo prima così vengo in costume!”. Rivolgendosi poi a Samira, le ha chiesto se si farebbe salvare proprio da lui. Alla risposta affermativa e divertita della Lui, Gerry ha scherzato sulla sua stazza fisica, affermando di galleggiare come una boa. “È sufficiente che tu ti aggrappi a me per essere tratta in salvo”.
Il conduttore ha poi concluso la gag sottolineando che, in realtà, nessuno ha bisogno di essere salvato nello studio de La Ruota della Fortuna, definito “lo studio di Natale più bello della televisione italiana”. Un’affermazione supportata dagli ascolti sempre alti e dall’indice di gradimento del pubblico. E anche quando qualcosa va storto, come spesso accade in diretta, alla fine ci si fa una risata. La capacità di Gerry Scotti di sdrammatizzare e coinvolgere il pubblico è uno dei segreti del successo duraturo de La Ruota della Fortuna.