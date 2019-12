Gessica Notaro si toglie la benda e mostra per la prima volta l’occhio con le palpebre cucite fra loro (VIDEO)

Gessica Notaro si è tolta la benda che ha sempre indossato – di vari colori e di vari tessuti – ad ogni apparizione pubblica.

La showgirl ex volto di Ballando con le Stelle (che pare abbia rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip), in occasione del giorno dell’intervento all’occhio ha deciso di mostrare a tutti le proprie ferite.

“Sono in pre sala operatoria. Non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo per vedere che cosa è successo in questi due anni all’interno dell’occhio. Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condividere con voi questo momento, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”.