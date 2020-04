GF, Pechino Express, La Pupa e il Secchione e i quiz: come cambieranno e quando potranno andare in onda

Il CoronaVirus ha stravolto le vite di tutti ed ha intaccato tutti i settori, anche quello televisivo. Molti programmi sono saltati, altri sono andati in pausa e quelli rimasti sono stati inevitabilmente modificati. Dante Sollazzo, capo intrattenimento Endemol ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi ed ha spiegato quali programmi tv ripartiranno per primi e come verranno modificati. Stando alle parole di Sollazzo i reality torneranno presto in tv, anche se con nuove vesti, La Pupa e il Secchione ad esempio potrebbe diventare una sorta di GF.

“Credo che i reality show saranno i primi a ripartire. Le fiction hanno tempi lunghi di realizzazione, sono più penalizzate. Il reality si adatta alla realtà: basterà isolare i concorrenti prima dell’inizio dello show, come già succede, ma per un periodo più lungo. Noi siamo già “rodati”. Siamo andati in onda senza pubblico, con il conduttore collegato da Milano: è stato un GF naïf, più simile alle origini ma ha funzionato. La Pupa e il Secchione si potrà “grandefratellizzarlo”, con i concorrenti chiusi in un acquario. Per primi ripartiranno i game show come L’Eredità, senza pubblico. Per Pechino il discorso è diverso. Pechino Express è più difficile perché prevede viaggi e contatti con il mondo esterno. Prevediamo di iniziare la pre-produzione in autunno e, se tutto va bene, di girarlo nel 2021″.

Poco importa se con o senza pubblico o le modifiche apportate al regolamento, ma l’importante è che il trash e l’intrattenimento torni presto in tv.

Chissà se il prossimo anno per colpa di sto coronavirus avremo una nuova edizione di Pechino Express #pechinoexpress pic.twitter.com/lcxtnoKFyW — ☽mønā⁷ is in the red zone (@trashloger) April 14, 2020