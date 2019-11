Caos al GF spagnolo: Gianmarco Onestini vicino ad una concorrente fidanzata – il compagno di lei sbotta per delle immagini “particolari”

Caos al Grande Fratello Vip spagnolo. Se la nostra ultima edizione è stata condita solo da momenti di noia, in quella iberica è arrivato del sano trash. Gianmarco Onestini si è avvicinato pericolosamente ad Adara, una concorrente fidanzata e con un figlio. Il compagno di lei pare si sia molto arrabbiato, soprattutto dopo aver visto delle immagini “particolari”. In una foto e una gif che circolano on line (e che potete vedere su Bitchy X), si vede Gianmarco – che era in camera con Adara – che dimostra di essere mooolto felice. Come dire…



In tutta questa bufera è intervenuto anche Luca Onestini.

“Ciao a tutti, sono Luca, il fratello di Gianmarco. Inizio ad essere abbastanza stanco e infastidito di ascoltare tante bugie su mio fratello, dette da persone bugiarde, cattive e codarde che approfittano della mia assenza in studio per parlare male di lui. Durante questi giorni l’hanno accusato di essere seduttore.

E per quanto riguarda il tema Adara, basta incolpare Gianmarco. Può essere che a lui piaccia, e quindi? È colpevole di qualcosa? Ha cercato di baciarla o qualcosa di simile? No, perché è una persona che rispetta molto gli altri, anche se essendo single potrebbe fare quello di cui ha voglia. L’unica colpa che ha Gianmarco è sentire il fascino di Adara, visto che lei è stata amabile e umana con lui, in mezzo a gente che gli è stata ostile in maniera esagerata nella Casa; l’hanno insultato senza ragione in maniera molto pesante, fino ad arrivare a non fargli gli auguri nel giorno del suo compleanno. E per favore, non facciamo che Adara sia la vittima di tutto questo, visto che tra i due quella che si dovrebbe allontanare dovrebbe essere lei, considerando che è sposata e che ha una famiglia. Nonostante sembri che si sia dimenticata suo marito, visto che non parla mai di lui. Perché Adara non si allontana da Gianmarco? Perché non ha cambiato camera e il letto quando gliel’ha chiesto Gianmarco? Perché suo marito non si chiede questo invece di scaricare la colpa a un ragazzo molto più giovane di lui? Ovviamente perché è più facile dare la colpa a un ragazzo giovane, single, pulito, che viene da un altro paese e che durante questi giorni non aveva nessuno presente in studio che potesse difenderlo.

Concludo dicendo che Hugo è una persona cattiva, visto che tenta di diffondere informazioni assolutamente false e voglio che si ricordi che tra Adara e Gianmarco non è successo nulla più di due carezze, non come stanno dicendo tutti. – traduzione di Isa e Chia – Tanto la mia famiglia quanto io crediamo che il rispetto verso le persone e verso la verità non dovrebbero mancare mai nella vita e nemmeno in un reality. Nella Casa e fuori da là, al contrario, sembra che ci siano persone che hanno superato abbondantemente questi limiti. Questo non si può permettere. Chi vuole davvero bene ad Adara, Gianmarco e Joao, seguirà sicuramente quello che vogliono loro, votando tutti contro Alba, seguendo quella che è l’avventura reale che hanno nella Casa e non quello che vuole qualcuno da fuori. Luca. E intanto votiamo tutti: VIP ALBA al 27050″.