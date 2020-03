Bufera sul GF Vip: Presidente onlus disabili chiede provvedimenti contro una concorrente

Nuova bufera sul GF Vip 4, dopo le frasi sessiste di Salvo Veneziano e il ‘Buscetta’ di Clizia Incorvaia, qualche giorno fa Asia Valente ha esclamato ‘sei un down’ dopo che Sossio l’ha spaventata.

Per questo motivo Iacopo Melio (Presidente della Onlus ‘Vorrei prendere il treno’) ha creato una petizione per chiedere provvedimenti contro la gieffina.

“‘Sei un Down!’

Lo ha esclamato Asia Valente per insultare un concorrente che l’aveva spaventata.

Ancora una volta termini riguardanti la “disabilità” (in questo caso “persone Down”) vengono usati come sinonimi di “persona stupida”. Impareremo mai che è prima di tutto offensivo e discriminatorio verso gli stessi disabili?

Firmate questa petizione affinché vengano presi provvedimenti dal programma del GF Vip 4: sarebbe un’occasione di sensibilizzazione importante, affinché qualcuno impari un concetto che da anni cerchiamo di promuovere con la Onlus.

Sia chiaro che non ce l’ho con Asia Valente che non conosco nemmeno, ma mi sono arrivate alcune segnalazioni e ho pensato che fosse il caso di intervenire. Immagino che Asia non volesse offendere le persone down e che voleva semmai prendersela con chi l’aveva spaventata, ma il linguaggio è importante. Noi dell’associazione Vorrei prendere il treno diciamo sempre che la disabilità cambierà quando sapremo cambiare il linguaggio. E’ purtroppo comune dare del “mongoloide” a uno come fosse un insulto o sentir dire “Hai bisogno della 104″, serve una riflessione su come usiamo le parole”.

Il mio non è un attacco alla ragazza del GF Vip 4, sono sicuro che lei non volesse prendersela con le persone down ma utilizza la disabilità come insulto e questo non è accettabile e non è accettabile che in tv passi questo messaggio”.