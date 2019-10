2 ottobre di due anni fa, l’epico scontro al GF Vip fra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis (VIDEO)

Era il 23 settembre del 2017 quando in un post qua su BitchyF.it portai alla luce un’uscita ignorante (la prima di una lunga serie) di Giulia De Lellis, quell’anno concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

“Sapete quanto Giulia De Lellis mi sia sempre piaciuta (e quanto abbia sperato che entrasse nella casa), ma in queste settimane ha vomitato delle cose davvero assurde.

Prima ha detto che i figli di coppie gay diventeranno più probabilmente omosessuali e stamani in giardino ha detto di essere ipocondriaca ed ha aggiunto: “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, non so se è gay o un drogato, che ne so, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio io glielo lascio”.

Assurdo che abbia paura di condividere le sue cose con i gay e i drogati e poi da ipocondriaca fumi tranquillamente una cosa che uccide migliaia di persone ogni anno, #coerenza.

Mi auguro che lunedì mandino tutto in onda e che insieme a Predolin venga bacchettata da Signorini”.