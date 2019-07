“Ho sempre detto no al GF Vip, ma ora che lo conduce Signorini ho cambiato idea..” – la dichiarazione di un’ipotetica concorrente

Il cast del Grande Fratello Vip sta piano piano prendendo forma e fra contattati ed aspiranti concorrenti i nomi aumentano sempre di più.

Potrebbe esserci Cicciolina (in coppia con il proprio avvocato o con il figlio), ma è stato contattato anche il Divino Otelma, così come Giucas Casella (quest’ultimo ambito anche da Pechino Express), l’ex tronista Lorenzo Riccardi e l’attrice transessuale Eva Robin’s. A loro potrebbe aggiungersi Loredana Lecciso che – intervistata dal settimanale Chi – ha aperto le porte ad un’ipotetica partecipazione.

“Grande Fratello Vip? Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale. Ma non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

Anni fa Loredana Lecciso ha già partecipato (con scarso successo) sia a La Fattoria che a L’Isola dei Famosi. Per quanto il nome della Lecciso sia oggettivamente forte, nei reality show la sua personalità si spegne e passa sempre inosservata. Qualcuno la ricorda a spalare letame in fattoria o a rompere cocchi in Honduras? Non credo. Ovviamente è passato oltre un decennio dal suo ultimo reality e le cose potrebbero essere cambiate.

Dovesse davvero partecipare spero porti con sé la figlia Jasmine Carrisi, che potrebbe regalarci molte gioie.