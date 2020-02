GF Vip, Andrea Denver sempre più vicino ad Adriana Volpe e scatta il bacio per la prova: “Lei è la mia donna ideale”

Vicinanza sospetta di Andrea Denver ad Adriana Volpe. Il bel modello da quando è uscita Rita Rusic è in crisi, ma adesso sembra aver trovato la sua nuova regina da ‘servire’ nella casa del GF Vip. In questi giorni Andrea è spesso in compagnia della conduttrice e quel volpino del GF li ha accoppiati anche per la prova di danza.

“Per questi balli mi è capitata una partner molto gradita.Ho messo del mio meglio nelle prove. Trovo che Adriana sia una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che a me piace molto nelle donne. Nonostante la differenza di età, esteticamente è la mia donna ideale, una donna bellissima”. “Lui è bello, lui basta così com’è. Basta che lui si metta a torso nud0. In questo ballo c’è una sorta di corteggiamento, perché lui rappresenta un po’ il principe azzurro”.

Andrea Denver ha anche baciato Adriana, per la prova ‘Kiss Me’, nonostante la persona più vicina a lui fosse Aristide.

Sui social è già partita la ship e molti sono convinti che assisteremo ad una storia simile a quella tra Jane ed Elia. In realtà non penso proprio che succederà nulla tra Adriana e Andrea, perché la Volpe continua a dire di essere molto innamorata del marito e (a differenza di Giane Alessadra) ha anche una figlia.

Nonostante tutto ho come la sensazione che ad Adriana arriverà una nuova lettera da sua figlia.

“Caro GF Vip potresti dire alla mia mamma di non fare più le prove di balli e baci. Un bacino, il papine è top”.

Adriana Volpe e Andrea Denver: il daytime del 13 febbraio

#GFvip Denver che vuole ballare a tutti i costi con Adriana ✈✈✈ — ℜ𝑜𝓈𝓎 ღ (@rcannuli) February 12, 2020

Non so voi, ma shippo troppo Denver e Adriana.#GFVIP — peppe9015 (@peppe90151) February 12, 2020

La vera coppia é Adriana e Denver 😍😍 tutte le altre business #GFVIP — antonio delfino (@antonio49344766) February 12, 2020

adriana e denver is the new jane e elia #gfvip — giulia (@gabrielsniceass) February 13, 2020