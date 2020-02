GF Vip, Antonella Elia durante la pubblicità sbotta contro la produzione e rivela: “Sono venuta qui solo per soldi”

Da diversi giorni Antonella Elia e Patrick Rey Pugliese continuano a litigare e ieri sera in puntata ci hanno regalato un’oretta di puro trash. Accuse, urla e battibecchi che non si vedono nemmeno nelle migliori soap opera messicane.

Mentre su Canale 5 c’era la pubblicità, su Mediaset Extra andava in onda lo sfogo di Antonella, che ha confessato a Serena Enardu di essere entrata al GF Vip solo per soldi (nulla di diverso dal 99% degli altri concorrenti, quindi i fan del GF sui social ridessero e volassero di meno).

“Io qui dentro non ci dovevo venire. Non voglio più starci, voglio andare via. Mi stanno usando per fare ascolti. Il mio amico mi aveva avvisata, mi aveva detto che non dovevo venire al GF Vip. Perché sono venuta? Te lo dico io perché sono venuta, l’ho fatto per soldi. Per quattro soldi del ca**o. Per quattro ca**o di soldi. E questo è lo stesso motivo per cui non abbandono e non varco quella porta rossa. Partirò per i Caraibi con quei soldi, insieme a Pietro. Il pubblico applaude quello? Ma ti rendi conto? Quello è uno schifo e il pubblico applaude?”.