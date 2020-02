GF Vip: Antonella Elia nella notte va in crisi per il presunto tradimento del fidanzato e tira in ballo la d’Urso

Ieri il settimanale Nuovo ha rilasciato in anteprima le foto del fidanzato di Antonella Elia in compagnia di una misteriosa bionda.

Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip ha svelato l’identità della donna fotografata con Pietro e si tratta di Fiore Argento, l’ex del compagno di Antonella.

L’Elia non ha preso benissimo la notizia…

Durante la notte Antonella è andata in crisi ed è tornata a parlare delle foto viste in diretta.

“Perché Pietro l’ha vista proprio ora? Perché non ci sono io. Spero l’abbia vista per lavoro. Me lo auguro. Se non è per lavoro è grave. Non credo che lei abbia organizzato una paparazzata. Ma concordato da chi? A lei cosa importa di farsi paparazzare?”.

Serena Enardu e Pago hanno suggerito alla Elia, che Fiore Argento potrebbe presentarsi nei programmi di Barbara d’Urso e Antonella ha iniziato a farsi altre domande.

“Domani dite che lei andrà dalla d’Urso? Vedremo. La sfilata degli ex dalla d’Urso? Lui mi dovrà delle spiegazioni. In 9 mesi non l’ha mai vista e adesso casualità lui la rivede proprio ora che io sono nella casa. Lui sembrava in estasi e lei sembrava Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo. Ragazzi veramente è stato sgradevole. C’è qualcosa che non va, ve lo dico. Ho il tempo per riflettere. Non penso purtroppo che lo faranno tornare in casa per parlarmi, ma io vorrei sapere tutto. Gli faccio prendere io un colpo. Se c’è una cosa di cui sono gelosa, sono le sue ex”.

Non vorrei essere nei panni di Pietro.