GF Vip, i concorrenti parlano di chiusura anticipata, gli autori valutano e Signorini fa un comunicato

I concorrenti del Grande Fratello Vip da ieri stanno pensando che il programma verrà chiuso in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del CoronaVirus. La produzione aveva annunciato un comunicato di Signorini, che però è stato rimandato di 24 ore e questo ha scatenato altri dubbi.

Oggi pomeriggio Aristide, Denver e Patrick hanno fatto ipotesi su una finale tra 1 o 2 puntate e Sossio ha detto loro che gli autori stanno valutando.

AM: “Non dico annullarlo, ma ridurlo”

PP: “Non lo so dipende dalla gravità”

AD: “Sì vero potrebbero fare così”

AM:”Finirlo non so tra 10 giorni, magari ci saranno 1 o 2 puntate e diranno il vincitore”

PP: “Potrebbe chiudere per causa di forza maggiore”

SA: “Io ho chiesto e mi hanno detto che stanno valutando”

Poco dopo le perplessità dei ragazzi, è arrivato il famoso comunicato di Signorini. Alfonso attraverso un video messaggio registrato ha aggiornato i ragazzi su quello che sta accadendo fuori dalla loro bolla.

“La situazione è seria, sono state chiuse tutte le attività commerciali non indispensabili. Le regioni più colpite continuano ad essere la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto. Le province con più contagi sono quelle di Brescia, Bergamo e Lodi. I guariti superano – anche se non di molto – i morti. Vi lascio con le parole commoventi del nostro Presidente del Consiglio ‘Siamo parte di una medesima comunità – conclude Conte – Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e correre più veloci domani'”.

