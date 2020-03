Concorrenti del GF vip preoccupati per il CoronaVirus, Valeria la spara grossa

Ormai è una settimana che i concorrenti del Grande Fratello Vip non ricevono aggiornamenti sull’emergenza del CoronaVirus. Purtroppo in questi giorni la situazione è drasticamente peggiorata e l’Italia è una zona rossa, ma questo i ‘vipponi’ non lo sanno. I ragazzi oggi pomeriggio hanno iniziato a parlare del CoronaVirus. Adriana Volpe vuole sapere se ci sono novità, Paolo si è chiesto se la situazione sia peggiorata e Valeria Marini ha riportato una cosa assurda. Queen Valery ha confessato ai compagni che qualcuno le avrebbero detto che “la situazione è migliorata”.

Adriana: “Qui si parla di salute, non è che se la Roma vince o chi ha vinto l’oscar, io voglio sapere”.

Antonella: “Se è qualcosa di pericoloso non ci lasciano qua, abbiamo assicurazioni su assicurazioni”.

Paolo: “Fernanda ha paura di andare dal dentista perché ha paura che non la facciano rientrare a causa del virus”.

Paolo: “Ma allora la situazione è peggiorata?”

Marini: “Io ho chiesto e mi hanno detto che la situazione è migliorata”.

Paola: “Ragazzi dobbiamo avere fiducia, non è la fine del mondo”.

Sossio: “Se il Corona è andato avanti faranno il campionato a porte chiuse”.

Antonella: “Non ci resta che aspettare, attendere novità”.

Sara “Ce lo direbbero se fosse grave, sono sicura! Infatti prima non ve l’avevano detto perché non era tragica”

Caspita … Valeria stava dicendo che più volte ha chiesto in confessionale sulla questione del coronavirus e loro gli rispondono che la situazione sta migliorando 😱😱😱 ed è partita la pubblicità!!#gfvip — michela (@Michela29569388) March 10, 2020

Paolo e Aristide che parlano del coronavirus e dicono “ci avrebbero già fatti uscire in caso di epidemia” NON SO SE PIANGERE O INSULTARE GLI AUTORI #GFVIP — anto (@cryIngwsel) March 10, 2020