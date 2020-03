GF Vip, concorrenti in lacrime dopo gli aggiornamenti sul CoronaVirus: tutti i video messaggi dei familiari

24 ore dopo che tutta l’Italia è stata dichiarata ‘zona rossa’ il GF ha deciso (giustamente) di informare i concorrenti su quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà. Gli autori si sono presi un giorno di tempo perché hanno contattato tutti i familiari dei ragazzi e hanno chiesto loro di registrare dei video per tranquillizzare i ‘vipponi’. Il compagno di Valeria Marini, la mamma di Paolo Ciavarro, i genitori di Andrea Denver e Sara Soldati e il fidanzato di Antonella Elia, hanno rassicurato i vip sulla loro salute.

Se dopo aver ascoltato le parole del Presidente del Consiglio, qualcuno aveva pensato di ritirarsi, con i video messaggi dei familiari è scesa qualche lacrima, ma gli animi si sono calmati. Queen Valery e Adriana Volpe hanno contribuito a convincere i loro coinquilini che in un momento così duro per l’Italia è giusto che uno show spensierato come il GF Vip non venga chiuso.

“Adesso è anche giusto che restiamo e portiamo un po’ di gioia e allegria a chi ci guarda da casa, soprattutto in questo periodo”. “Ovvio che è grave quello che sta succedendo. La situazione è durissima ma abbiamo una grande opportunità. Possiamo tenere compagnia alla gente a casa. Possiamo far palestra e far fare gli esercizi alla gente a casa. Stare in cucina e fare le ricette da far vedere. Aristide può fare discussioni letterarie”.

In effetti le due regine della casa non hanno tutti i torti, ora più che mai c’è bisogno anche di leggerezza in tv (visto che lo spazio per l’informazione non manca).

GF Vip: i video dei familiari dei concorrenti.

VIP in lacrime dopo aver appreso le notizie attuali sul #coronavirusitalia

Video anche di rassicurazione dei parenti…ovviamente preoccupati anche loro ed effettivamente e sono ahimé fortunati in un certo senso che non hanno la completa percezione di quello che è fuori. #gfvip — Christian Lepore 💻🖥🎵📸 (@chrisleptv) March 10, 2020

Patrick con il braccio sulle spalle di Denver per consolarlo mentre piange e Denver aggrappato al suo ginocchio, sono distrutta d i s t r u t t a #gfvip — luluriant ✨ (@peularis) March 10, 2020