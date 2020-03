GF Vip: i concorrenti potranno lasciare il reality per l’emergenza CoronaVirus? La decisione che sta valutando Mediaset

Due settimane fa Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un infettivologo per informare i concorrenti in merito all’emergenza CoronaVirus affrontata soprattutto dal nord Italia. Da allora però le cose sono precipitate a ieri sera tutto il nostro paese è diventato zona rossa.

Signorini non condurrà dallo studio di Roma e il web si chiede se i ‘vipponi’ saranno messi al corrente di quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà. Ieri notte Fan Page ha fatto sapere che Mediaset starebbe valutando l’idea di informare i concorrenti della situazione attuale, per permettere loro di decidere liberamente del loro futuro nel reality.

“Ai concorrenti del Grande Fratello Vip è stato raccontato solo parzialmente quanto sta accadendo in Italia. Sanno del CoronaVirus ma non sono stati messi precisamente al corrente di quanto sia pesante l’atmosfera che si respira fuori dalla Casa. Non sanno a quanto ammonta il numero di contagiati e potrebbero non avere compreso quanto sia grave e senza precedenti l’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese. La produzione del GF Vip, dunque, sta valutando l’idea di raccontare tutto ai concorrenti per poter dare a ognuno di loro la possibilità di decidere in merito al loro futuro nel gioco”.

Sui social molti fan del programma si augurano che non venga chiuso anche il GF Vip (come è successo ad altri show di intrattenimento), perché il pubblico in questo momento così delicato ha bisogno di rilassarsi davanti alla tv. C’è da dire che è anche giusto che i vip decidano liberamente della loro sorte.

#gfvip Sono contro la chiusura del Grande Fratello Vip.. in questo momento forse è l’unico dei programmi che riesce a distrarci la testa, almeno per qualche ora, dall’emergenza Coronavirus.. Spero, invece, che i concorrenti siano avvisati del problema nella casa pic.twitter.com/Dt7S1QqVAp — Giulia (@berta95italy) March 9, 2020

Scusate ma non è il caso di aggiornare i concorrenti del #gfvip su cosa sta accadendo fuori? È un’angoscia vederli scherzare e sapere che non sanno nulla #coronavirus @GrandeFratello — Linda (@Linda75789830) March 9, 2020