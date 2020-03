GF Vip, i concorrenti cantano l’inno d’Italia e parlano di abbandonare la casa: “Se succede lasciamo il gioco…”

I concorrenti del GF Vip ieri sono stati aggiornati sulla situazione attuale in merito alla pandemia del CoronaVirus in Italia. Aristide Malnati ha anche rivelato ai compagni che alle 18:00 nelle città di tutta Italia la gente dai balconi canta l’inno e altre canzoni popolari e i ‘vipponi’ hanno voluto fare altrettanto.

“Succede ovunque, in tutta Italia. Fanno dei flashmob sui balconi, cantano Azzurro, l’inno d’Italia e altri brani celebri. Mi hanno detto che si mettono sul balcone di casa e insieme cantano tutte queste canzoni popolari e questo lo stanno dicendo anche ai tg. Come faccio a saperlo? Certo, me l’hanno detto loro”.

Tutti i concorrenti hanno quindi cantato l’inno di Mameli e anche Azzurro, il risultato non è stato dei migliori, ma in questi casi quello che conta è l’intento.

La casa canta l’Inno di Mameli assieme alle persone fuori ai balconi. 🇮🇹#gfvip pic.twitter.com/kFRLbfIWTs — Sandy (@Sandy___8) March 14, 2020

Dite quello che vi pare ma io preferisco questo #GFvip a quello delle urla e delle extension volanti. #flashmobsonoro #coronavirus pic.twitter.com/jQzAT25czI — Ðrøalex 🏳️‍🌈 (@droalex) March 14, 2020

I ragazzi hanno anche parlato di un’ipotetica uscita di gruppo dalla casa, in caso di contagio di uno dei familiari dei concorrenti. Licia in particolare ha detto: “Ovvio, esco anche io dal GF Vip è chiaro. Se un parente di Zequila per esempio viene contagiato io me ne vado certamente“.