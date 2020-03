GF Vip: concorrenti sconvolti dal nuovo videomessaggio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini anche ieri pomeriggio è entrato nella casa del GF Vip grazie ad un videomessaggio ed ha aggiornato i concorrenti in merito alla drammatica situazione che sta vivendo il nostro paese. Il conduttore ha letto il numero di contagiati, deceduti e guariti dal Covid19 ed ha anche raccontato ai vipponi che a Wuhan ieri non si sono registrati altri cittadini positivi al CoronVirus.

“Il contagio come previsto continua a crescere. Ieri secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, siamo arrivati a 41.000 casi, 3.405 decessi. Purtroppo l’Italia è il paese con più deceduti al mondo. Abbiamo superato anche la Cina. Le persone che sono positive attualmente sono 33.100, i guariti sono 4.440. Sono tanti i guariti, sempre di più. Dalla Cina però arriva una bellissima notizia, perché la città da cui è partito tutto, oggi ha registrato per la prima volta zero nuovi contagiati. Per noi la strada è ancora lunga, dovremo stare un altro po’ in casa, ma speriamo che presto anche noi potremo festeggiare il nostro primo giorno senza contagi. Vi ho voluto dare anche questa notizia perché per noi deve essere una speranza”.