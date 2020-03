GF Vip: i concorrenti insofferenti nei confronti delle scelte degli autori

Un paio di giorni fa Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto – commentando l’ultima puntata in prime time del Grande Fratello Vip – si sono lasciati andare a dei commenti di lamentela nei confronti degli autori.

Secondo i due gieffini, infatti, le puntate condotte da Alfonso Signorini sarebbero troppo “Antonio Zequila Centriche” a discapito delle dinamiche create da loro. Lo stesso Sossio Aruta si è poi arrabbiato con Valeria Marini, chiedendole di smettere di lamentarsi di Antonella Elia per evitare un ulteriore talk su loro la prossima settimana.

“Il reality ruota attorno solo ad Antonio Zequila e Antonella Elia” – ha confessato Patrick Ray Pugliese – “Se Paola ha ricevuto la sorpresa da Fede è perché prima aveva litigato con Zequila, se non avessero litigato il messaggio di Fede non sarebbe andato in onda”.

Immediata la risposta della Di Benedetto:

“In ogni puntata si parla di Antonio Zequila, che sia una lite, una cosa divertente, uno sketch… Ruota tutto attorno a lui e ad altri pochi personaggi. E’ un colosso di questo reality, ogni dinamica porta a lui”.

Effettivamente fra gli sketch dello “Zequila Boom Boom” con le sue ex fidanzate, lo scontro con Paola e la soap opera con la Volpe, queste ultime puntate Signorini ha sempre tirato in ballo Antonio… E gli altri questo non lo sopportano.