Gf Vip: Elisa spiffera la strategia che Andrea le ha rivelato prima del programma e tira in ballo Moser, Damante e la De Lellis

Ieri notte Elisa De Panicis era un fiume in piena contro Andrea Denver. L’influencer mentre parlava con Paola Di Benedetto ha detto che il modello avrebbe un piano da mettere in atto al GF Vip. Stando alle rivelazioni della De Panicis, Andrea le avrebbe chiesto di costruire una storia d’amore a favore di telecamere. Ma non è tutto, perché il manzo veronese pare abbia chiesto a Ignazio Moser dove poter consumare senza essere visti dalle telecamere.

Chissà che gli avrà detto Moser…



“Ti ricordi a metà dicembre abbiamo registrato i video del GF? Ecco, io e lui avevamo degli hotel vicini. Lui mi chiama e mi dice ‘senti posso venire in camera tu a farti dei massaggi?’. Io gli ho detto di no e lui mi ha detto ‘ho parlato con Ignazio Moser e gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere’. Ti rendi conto? Ma bravo ragazzo sto ca**o.

Lui non mi ha trattata come meritavo. Non mi ha rispettata. Adesso è carino perché ci sono le telecamere. Ma poi lui va a convenienza, lui adesso fa il cagnolino della Rita Rusic perché lei è un pezzo grosso. Io non è che lo conosco e basta, ci siamo proprio frequentati e lui l’ha nascosto anche alla produzione.

Prima di entrare al GF mi ha detto ‘a me piacerebbe che Ivan diventasse il mio migliore amico e che io e te ci fidanzassimo’. bitchyf. Ti giuro mi ha detto così, tipo piano scritto. Un piano creato da lui. Sono sicura di quello che dico, non me le invento le cose.

A San Valentino a Miami Andrea mi ha invitato a cena con Damante e la De Lellis. In quel momento lui cercava affetto e io no. bitchyf .Poi in altri casi, io mi faccio 12 ore di volo vado da lui a New York e lui si stufa e il giorno dopo invece che farmi stare nel suo appartamento mi prenota un hotel. Ma poi lui che se ne sco*a una a sera spesso me le abbracciava davanti. Ma il rispetto? Io davanti a lui non ho mai fatto nulla […]

Ha le strategie, vuole che io nomini Fabio. Mi ha detto più volte che dobbiamo votare per lui. Ma ti pare? Questa è casa mia, tu sei venuto qui e vuoi dirmi chi votare e cosa fare?”