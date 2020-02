GF Vip, furiosa lite tra Pago e Serena durante la pubblicità: “Sei una mer*a. Metti like alla foto del ca***” (VIDEO)

Come anticipato, il fratello di Pago ieri sera è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ed ha bacchettato Serena per essersi intromessa nel nuovo percorso televisivo del cantante. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Alfonso Signorini quando ha mostrato a Pago i like che la Enardu ha piazzato al tentatore che ha minato la loro relazione a Temptation Island Vip. La concorrente si è giustificata in modo fantastico: “Ho messo i mi piace perché sono scatti artistici“.

B!tches, adesso vi mostro uno degli ‘scatti artistici’.

Visualizza questo post su Instagram #gfvip Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 10 Feb 2020 alle ore 2:44 PST

Subito dopo Signorini ha dato la pubblicità, ma su Mediaset Extra è andata in onda una litigata super trash tra Pago e Serena.

S: “Sei una mer*a. Ma che ca**o di fratello hai?”

P: “I like li metti alla foto artistica a petto scoperto? Quando gioca a pallavolo non gli metti like?”

S: “Cioè?”

P: “Se quello è un tuo amico i like li metti tutti. Li puoi mettere alle foto del ca**o, alla foto dove sta facendo la doccia nu*o”

S: “Sì, certo”

P: “Così non va bene. Io non faccio nulla. Io da quando ci siamo lasciati potevo fare quello che volevo. Di cosa mi incolpi?”

S: “Tu potevi fare il ca**o che volevi e io no?”

P: “Io non ho fatto nulla”

S: “Bugiardo. Che ca**o dici. Tu hai messo like alle tue tentatrici. Hai fatto quello che ho fatto io”

P: “Io non ho fatto nulla, lo ripeto”

S: “Continua a fare l’artista, così non ti metto in ombra con i miei modi scostumati, ma vai, vai”

Pago vs Serena: i video della lite.

Visualizza questo post su Instagram “I like glieli puoi mettere alla foto del…” 😱 #gfvip Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 10 Feb 2020 alle ore 3:23 PST