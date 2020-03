GF Vip, i concorrenti sono stati aggiornati sul CoronaVirus e pensano di andarsene (VIDEO)

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono appena stati informati sugli sviluppi dell’emergenza CoronaVirus che ha messo in ginocchio il nostro paese. Ai ragazzi è stato mostrato il discorso che Conte ha fatto ieri sera, quando ha annunciato il decreto ‘Io resto a casa’. I ‘vipponi’ erano sconvolti e hanno pensato di abbandonare il reality. Gli autori hanno trasmesso anche i videomessaggi dei familiari di tutti i vip in casa e ovviamente diversi concorrenti sono scoppiati in lacrime. Grazie a questi filmati gli animi si sono momentaneamente calmati.

Che bello finalmente volevamo vedere questo grazie mille 💔 #gfvip pic.twitter.com/RXwiu0HS8n — Nasty 🔮 (@GaiaDaVinci) March 10, 2020

Antonio: “Deve venire il capo degli autori, Alfonso. Per me possiamo anche andare via”

Patrick: “Io ho la fidanzata e mio figlio. Dobbiamo decidere cosa fare”

Aristide: “Gli autori ci devono dare delle indicazioni su cosa fare”

Antonio: “Ci diranno se ci fermiamo, de lo rimandiamo all’anno prossimo. Se succede qualcosa a un nostro familiare? Mia mamma ha 80 anni. Questo è gravissimo, è drammatico. Io non ho mai visto una cosa del genere”

Patrick: “Mai vista davvero una cosa così”

Paolo: “Dio mio la situazione sembra davvero brutta”

Sossio: “Avranno dato l’assalto ai supermercati, come se scoppia una guerra. Ragazzi sono morte 500 persone”

Fabio: “Siamo messi male è”

Patrick: “Io non riesco a stare tranquillo”

Antonio: “Il clima dell’ultima puntata era tranquillo, quindi è una cosa che è degenerata in questi giorni”

Paolo: “Bisogna capire cosa fare tutti insieme, se restare o meno”

Fabio: “Adesso penso solo che andrò via domani”

Antonio: “Anche io, ok il GF, ma non mi cambia la vita”

Azz i maschi della casa vorrebbero abbondanare e finirla, non sono molto d’accordo sul “the show must go on” #GFVIP #coronavirus — iamellico (@iamellico) March 10, 2020