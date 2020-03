GF Vip: i ragazzi vedono un operatore con la mascherina e non capiscono cosa stia succedendo (VIDEO)

I ragazzi sono stati informati più volte sull’emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese. Contagiati, morti, guariti e positivi al CoronaVirus, il GF ha fornito tutti i dati ai vipponi, che però non sanno i dettagli della situazione italiana, non conoscono ad esempio lo stravolgimento dei palinsesti televisivi o l’uso delle mascherine. Paolo Ciavarro e Aristide Malnati mentre si trovavano in cucina hanno intravisto dagli specchi un operatore che indossava una mascherina. I due concorrenti però non hanno collegato la mascherina al CoronaVirus.

“Come mai ce l’hanno? Credo che stiano pulendo”.

Poche ore dopo anche Andrea Denver ha visto qualcuno con la mascherina dietro agli specchi e anche lui non è riuscito a darsi una risposta.

Paolo e Aristide intravedono un operatore con la mascherina, il video.

Aristide e Paolo notano un operatore dietro al vetro dotato di mascherina. Ipotizzano un qualche intervento di pulizie in corso, il che mi fa capire come certe informazioni ancora non le posseggano. #gfvip pic.twitter.com/LlMH4VHwY6 — Sandy (@Sandy___8) March 14, 2020

Dicono di aver visto operatori con la mascherina. Quindi il #GFVIP sta rispettando tutta la normativa legata al coronavirus. Se solo li informassero meglio sulla gravità della situazione — vincenzo (@vincycernic95) March 14, 2020