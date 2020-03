GF Vip, furiosa lite nella notte tra Sossio e Zequila: “Mi ha aggredito e minacciato” (VIDEO)

Ieri notte al GF Vip è scoppiata una rissa tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Antonio Zequila e Sossio Aruta sono intervenuti per separare le due donne e Er Mutanda ha dato una spinta ad Antonella per allontanarla.

Sossio non ha gradito il comportamento del suo coinquilino: “Io mi sono messo in mezzo anche perché lui ha spinto Antonella. Non mi è piaciuto quello che ha fatto. Ha usato con Fernanda un metodo e con Antonella un altro tipo di forza, l’ha proprio spinta”.

Poco dopo la sfuriata della Lessa e l’Elia, anche i due i due galli hanno litigato e i toni si sono accesi, Antonio ha accusato il coinquilino di non parlare bene l’italiano e Sossio ha sbottatto.

Zequila dopo la furiosa lite si è appartato con Patrick e Aristide ed ha parlato di ‘minacce e aggressioni verbali’.

“Il problema non sono i biscotti, ma il fatto che quello mi ha detto che ho rotto il ca**o. Mi ha detto cose volgari. Quello che ha fatto con me è stato gravissimo. Mi ha minacciato proprio e aggredito verbalmente. Ma questo è pazzo. Io ho visto Antonella che dava addosso a Fernanda e le ho divise”.

Il video della lite tra Antonio Zequila e Sossio Aruta.

