Bufera sul GF Vip: Paola Di Benedetto la spara grossa sul CoronaVirus e fa infuriare il web

Nuova polemica per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. I ragazzi ormai da settimane sono informati sull’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il nostro paese e il mondo intero. Sui social Paola Di Benedetto è stata accusata di aver espresso un pensiero davvero inopportuno in riferimento alle vittime del Coronavirus. Stando a quello che si legge su Twitter, l’ex madre natura di Ciao Darwin avrebbe detto ad uno sei suoi compagni che il virus colpisce solo i nonni e che quindi i giovani come lei sono fortunati.

“Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati? Pensa se avesse preso bambini e adulti.”

Sui social è partita la solita gogna mediatica e in molti hanno chiesto la squalifica della concorrente. Ammesso che Paola Di Benedetto abbia detto sul serio queste frasi, io rifletterei prima di puntare il dito. I ‘vipponi’ sanno il minimo indispensabile di questo COVID19 e di quello che ha causato in Italia e nel resto d’Europa. Uno sfondone del genere può essere perdonato ad una ragazza che è chiusa in una casa da quasi 3 mesi e che ha sentito solo qualche informazione che le hanno fornito gli autori del reality. Calmiamoci tutti.

La reazione di Twitter alle frasi di Paola Di Benedetto.

#Paola deve essere squalificata per le parole squallide sul #coronavirus e sulla morte solo degli anziani #vergogna #gfvip — 7uii💎⚡️🎱🇮🇹 𝕎8ℕ𝔻𝔼ℝ𝔽𝕌𝕃 (@rubylux04) March 18, 2020

Ho letto che Paola rischia la squalifica perché ha detto sul coronavirus “Meno male che prende solo i nonni che già stanno male, pensa se prendeva anche i bambini” ma è vero? #gfvip — Neve (@shesdramaqueen) March 20, 2020