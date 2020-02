GF Vip: Paola Di Benedetto fa una confessione di fuoco su Federico Rossi durante la pubblicità

Ieri sera Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente (alla faccia del televoto). Paola Di Benedetto ha detto che – come è successo per Pago – anche lei vorrebbe rivedere il suo amore. L’ex madre natura, mentre su Canale 5 c’era la pubblicità, ha detto che le basterebbe passare una notte insieme al suo Federico Rossi.

“Se entrasse per una sera? Ma magari lo facesse. Certo che lo vorrei qui. In quel caso delle telecamere me ne fregherebbe zero proprio. Potrebbero riprendere quello che vogliono, non mi importerebbe nulla. Mi fregherebbe zero di quello che vedono, dico davvero”.

Antonio Zequila mentre parlava con Paola Di Benedetto ha ipotizzato l’arrivo di Federico nelle vesti di concorrente. La modella ha subito chiarito che al GF Vip non hanno il budget per pagare il cantante.

“Impossibile, come concorrente? Ma sei pazzo? Ma figurati. A parte che il budget non ce l’hanno”.

Piersilvio tira fuori du spicci e sbatti in casa Federico, anche solo per una notte. In quel caso però pretendo un canale dedicato solo alle telecamere della suite, dove Benj e Fede passerà la notte con Paolina.



