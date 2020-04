GF Vip, un concorrente svela una cosa forte detta dalla psicologa del programma su Antonella Elia

Antonella Elia e Patrick Rey Pugliese sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto è stato quanto di più simile ad una corsa sulle montagne russe, i due sono passati da essere complici negli scherzi, ad acerrimi nemici pronti a scannarsi in diretta. L’ex gieffino ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha parlato del difficile carattere di Antonella, ma ha anche fatto una rivelazione più intima su quello che la psicologa del GF Vip gli avrebbe detto in confessionale.

“Con Antonella abbiamo fatto pace ma è una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico. Quello spintone non c’è stato, anche se lei dice di sì. Magari era una strategia di gioco e voleva farmi sbattere fuori immeritatamente. Lì mi sono incazzato come una bestia. Ho pensato che volesse trascinarmi in una trappola dove sarei stato accusato di una cosa gravissima. Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi. La psicologa del GF mi ha detto che non sta bene. Uscendo dalla Casa ho visto che aveva litigato anche con Mike Bongiorno, con un altro a Pechino Express. Con lei ho litigato anche in puntata. In quel momento ho pensato fosse una tecnica ed è uscito il Patrick che non gioca. Lei si è allacciata al bullismo e a una serie di altre cavolate strumentali a rovinarmi. Quando in diretta hanno dimostrato la mia innocenza e lei insisteva ad accusarmi, a dire che l’avevo insultata, mi sono arrabbiato. Se si parla di insulti, sia Antonella che altri mi hanno insultato a dei livelli che sono da squalifica. Poi si è scusata, si è resa conto di avermi accusato ingiustamente e mi sono trovato bene con lei fino alla fine. Quello è stato l’unico momento in cui sono dovuto entrare nelle dinamiche del vero Grande Fratello, quelle nelle quali un concorrente cerca di incastrare l’altro”.

Nonostante le loro liti (o forse anche grazie a quelle), Patrick e Antonella, insieme a Sossio, Valeria, Antonio, Adriana e Fernanda hanno retto questo GF Vip 4. Sono sicuro che sentiremo la mancanza di questo cast.