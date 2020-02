GF Vip: a Serena Enardu sfugge una frase ambigua sul programma e sul web scatta l’indignazione (VIDEO)

Ai telespettatori del Grande Fratello Vip non sfugge nulla e molti ieri sera durante la diretta ha notato una frase ambigua di Serena Enardu. Mentre l’influencer era tra le braccia del compagno Pago, ha detto di aver pagato per entrare (dove?).

“Sono l’unica che ha pagato per entrare”.

Le parole della concorrente hanno scatenato l’ennesima polemica su Twitter. Impossibile sapere cosa intendesse dire Serena, ma è certo che non ha pagato la produzione per entrare in casa. Nessun concorrente del GF classico tira fuori un € per partecipare al reality di Canale 5, figuriamoci nella versione Vip, dove i personaggi sono pagati bene per far parte del cast.

Serena Enardu: il video incriminato.

Serena: “sono l’unica che ha pagato per entrare nella casa del grande fratello” CHOC #GFVIP https://t.co/2dUZzDpgpG — g;🐒 (@xboobsrita) January 31, 2020

HA PAGATO? Ma in che senso? No Jerry non ho capito il gioco interrompete!!! #gfvip pic.twitter.com/jIMrw0M3z8 — Federico (@FedericoBarzan) January 31, 2020

IN CHE SENSO “L’UNICA CONCORRENTE CHE HA PAGATO PER ENTRARE NEL #GFVIP“??????????????????????????????????????????????? L’abbiamo sentito tutti, vero? — Pamela Lansbury (@xskysthelimit__) January 31, 2020