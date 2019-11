Caos al GF Vip spagnolo: Gianmarco piange in diretta e Luca litiga con il conduttore – VIDEO

Gianmarco Onerstini all’interno del Grande Fratello Vip spagnolo si è avvicinato molto ad Adara, una concorrente che fuori ha un compagno e un figlio. Questo loro rapporto ha scatenato una grande polemica in Spagna e il fidanzato della donna ha dato di matto. Ieri sera baby Onestini è stato eliminato dal GF Vip iberico e in studio ad aspettarlo c’era Luca.

Una volta che Gianmarco è arrivato negli studi di Telecinco, la mamma di Adara si è rivolta verso di lui e gli ha chiesto in maniera secca: “Tu sei innamorato di mia figlia?” Il ragazzo dopo qualche secondo di esitazione ha risposto: “Sì“.

A quel punto però è sbottato Luca, che si è alzato per consolare il fratello in lacrime e poi ha attaccato il conduttore del GF Vip.

“Scusatemi, non siete carini con lui. L’avete costretto, è mio fratello e io non lo posso vedere così. Non me lo potete trattare così. Si vedeva era chiaro che gli piaceva, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? Porca pu**ana! Vi ha detto che gli piace e quindi? Chiedo di rispettare mio fratello se permettete. Vi ascolto, ma voi rispettate mio fratello. […] Io comunque so delle cose che non sapete, presto le dirò. […] Dovete finirla, sembra un interrogatorio di Polizia.”

Il conduttore Jorge Javier dopo aver cercato di calmare Luca gli ha dato un avvertimento: “Se continui ti faccio allontanare dallo studio”.

L’ex tronista però non l’ha presa bene: “Se mi sbatti fuori me ne vado con mio fratello. Rispettalo!”

A quanto pare i fratelli Onestini dovevano andare in Spagna per fare del sano trash.

La sfuriata di Luca Onestini al GF Vip: il video.