Ghostly: a rischio rimozione la app per spiare i profili privati di Instagram

Di recente si è molto parlato di Like Patrol. La app ha creato molto scalpore sia per le funzionalità offerte agli utenti e sia per la drastica misura adottata da Apple suoi confronti. Like Patrol, infatti, era un vero e proprio strumento di stalking social. Dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento forniva al richiedente una minuziosa descrizione in tempo reale di tutte le operazioni effettuate su Instagram dai follower di suo interesse. Non solo i likes messi alle foto, ma anche i messaggi scambiati. Il tutto, ovviamente, senza che “gli spiati” ne fossero minimamente consapevoli. Vista la grave violazione di privacy, Apple ha deciso di rimuovere la app dal proprio store. Ciò ha scatenato le ire del founder di Like Patrol, Sergio Luis Quintero, che ha promessi battaglia.

Stessa sorte potrebbe toccare anche a un’altra app al limite del rispetto della privacy: Ghostly.

Cos’è Ghostly

Ghostly è l’app per spiare i profili privati su Instagram, per questo motivo giudicata pericolosa e contro le linee guida che regolamentano App Store e Google Play.

Le aziende sono ultimamente sotto i riflettori da questo punto di vista. Gli utenti ci tengono al rispetto delle misure di sicurezza e non vogliono essere esposti al rischio di violazione della propria privacy. E sono tante, invece, le app che si spingono oltre e che minano alla base la sicurezza degli utenti. Per questo, è necessario ricorrere alle maniere forti. Lo stesso trattamento riservato a Like Patrol potrebbe essere riservato anche a Ghostly, che è ugualmente pericolosa e inquietante.

Chi la usa, infatti, può spiare e controllare i profili altrui (anche quelli privati, dunque volutamente blindati) senza farsi scoprire. Chi utilizza un profilo Instagram privato ha ovviamente un maggiore riguardo per la privacy, perché i contenuti pubblicati non sono aperti a tutti, bensì solo ai follower. Invece scaricando Ghostly e inserendo le proprie credenziali di accesso, si entra in una sorta di “Instagram alternativo”. Qui si può navigare in incognito e avere libero accesso anche ai profili chiusi, senza necessità di diventarne follower. Dunque, senza che l’utente sappia di essere spiato.

Ghostly e Instagram

Ghostly sblocca ulteriori funzioni aggiuntive attraverso un sistema a inviti. Chi lo usa può a sua volta invitare altre persone a scaricare la app. Questo passaparola altro non è se non un pericoloso scambio di dati.

Ma tutto questo sta per finire. Instagram ha invitato gli sviluppatori di Ghostly a rimuovere le opzioni che violano apertamente i termini e le condizioni della popolare piattaforma. In questo momento l’app risulta però ancora disponibile su Google Play Store, dove potrebbe essere ugualmente rimossa a breve. Solo qui, si contano più di mezzo milione di download effettuati!