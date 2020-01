Giacomo Urtis opererà l’ex Ken Umano che ha iniziato il percorso di transizione

Sarà Giacomo Urtis ad occuparsi della trasformazione di genere di Rodrigo Alves. Il Ken umano per antonomasia, infatti, ha deciso di diventare Barbie.

“Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo scoperto da poco” – questa è la scioccante dichiarazione di Rodrigo al Daily Mirror.

Dopo 58 operazioni per assomigliare al famoso Ken di Barbie, Rodrigo ha capito di essere una donna e per questo motivo dovrà sottoporsi ad ulteriori e importanti interventi chirurgici. Sarà proprio Giacomo Urtis, suo ex fidanzato, ad operarlo.

“Sono stato il primo ad essere perplesso davanti alla notizia che Rodrigo vuole diventare donna, soprattutto dopo aver avuto un flirt con lui non potevo credere che lo avesse deciso veramente. E di comune accordo mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna”.

Questo il commento di Rodrigo, ora per tutti semplicemente Roddy:

“Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione. Farò rimuovere i miei organi maschili. Mi verrà effettuata un’inversione del pene e successivamente i miei testicoli verranno rimossi. L’inversione peniena è una tecnica di vaginoplastica in cui verrà utilizzata la mia pelle. Questi saranno i passi finali”.

Le foto di Roddy, l’ex Ken umano.

Ph: Adam Gerrard e Daily Mirror