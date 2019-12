Giacomo Urtis si è rifatto la schiena e mostra la prima foto

Giacomo Urtis è tornato a far parlare di sé, questa volta non per aver fatto da complice in qualche scherzo de Le Iene o per aver operato dei personaggi noti. Il chirurgo dei vip ha deciso di farsi un regalo di Natale molto particolare: una schiena nuova. Giacomo ha annunciato questa nuova operazione sui social ed ha anche aggiunto che presto mostrerà i risultati.

“Ragazzi da un po’ di giorni non mi vedete inquadrato nelle storie perché a Natale mi son regalato una schiena nuova. Tra qualche settimana vi farò vedere i risultati.

Anche voi vi regalereste per Natale qualcosa di nuovo per il vostro corpo?”

Ragazzi da un po’ di giorni non mi vedete inquadrato nelle storie.. perché a 🎄 Natale mi son regalato 🎁 una schiena nuova 💪🏻.. tra qualche settimana vi farò vedere i risultati 😬

Anche voi vi regalereste per Natale… https://t.co/yfhjtu9D7W — giacomo urtis (@giacomourtis) December 22, 2019

Non solo la schiena: gli altri ritocchi di Giacomo Urtis.