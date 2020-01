Giancarlo Magalli coinvolto in un brutto incidente stradale, la sua auto si schianta sulla Cassia

Poche ore fa Giancarlo Magalli è stato coinvolto in un brutto incidente automobilistico a Roma. Il conduttore de I Fatti Vostri si trovava alla guida della sua auto, sulla Cassia e dopo il fortissimo scontro la sua smart è andata quasi distrutta.

Il Tempo ha anche pubblicato una foto dell’auto dopo il forte impatto.

Fortunatamente Magalli è riuscito ad uscire da solo dall’auto ed è rimasto illeso. Secondo i testimoni Giancarlo avrebbe anche chiesto di non chiamare l’ambulanza.

Il collega storico di Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo, è passato per caso dal luogo dell’incidente e si è fermato per controllare le condizioni dell’amico. Il musicista ha parlato di ‘miracolo’ : “Questo è stato un vero miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. – ha dichiarato a Dagospia – Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”.

Fonte: dagospia, fanpage