Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip? Arriva la risposta del conduttore

Ieri vi ho riportato un’indiscrezione bomba lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, che vedeva gli autori del Grande Fratello Vip interessati al nome di Giancarlo Magalli per la quarta edizione del reality che debutterà a gennaio.

La voce ovviamente è arrivata anche al diretto interessato, che su Facebook ha così risposto:

“Vorrei essere preciso e pacato: leggo sui soliti siti di una mia partecipazione al Grande Fratello VIP come ospite o addirittura come concorrente. Non so chi abbia messo in giro questa voce, ma vi assicuro che è infondata. Nessuno mi ha proposto una cosa simile e se anche lo facessero la vedrei molto difficile. Non per antipatia verso altri concorrenti, né per avversione al programma, ma per il semplice fatto che la mia trasmissione I Fatti Vostri va avanti fino a fine maggio e che il mio contratto Rai non mi consente di andare, sia ospite che a pagamento, in programmi della concorrenza.

In ogni caso Alfonso Signorini, che è anche un mio vecchio amico, non si è mai sognato di farmi questa proposta.

Chiaro?”