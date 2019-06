Da Andrea Damante e Gianluca Vacchi a Stefano De Martino – ecco quanto guadagnano i dj vip per ogni serata

Vi chiedete come mai molti ex tronisti, ex gieffini, ex calciatori e rapper si reinventano come dj? Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero di Spy Magazine ha svelato l’arcano e in molti casi (oltre alla passione) si tratta di…

O se preferite…

Il giornalista ha pubblicato le cifre che portano a casa i dj vip per ogni serata. Si passa dai 50.000€ di Gianluca Vacchi, ai 35.000 di Fedez, fino ai 10.000 di Asia Argento.

“Andrea Damante oggi si esibisce al Pineta, a Formentera e gira l’Europa con un cachet che viaggia tra i 10.000 e i 12.000€ a serata. […] christian Vieri, musica commerciale, pezzi caricati su una chiavetta usb e tanta scuola ancora da fare per l’ex bomber che però si porta a casa 10.000€. […] Stefano De Martino insieme con due amici storici ha dato il via al format ‘Adoro’. Musica commerciale tra Milano e Napoli, 15.000€ per acquisire il trio. […] Discorso a parte per Gianluca Vacchi, che per averlo in discoteca servono 50.000€. […] Tra le donne in forte ascesa c’è Asia Argento, 10.000€ per musica che spacca le casse. Subito dopo c’è Fernanda Lessa con 4.000€. […] D’estate in console arriva anche Fedez, il cui cachet è proibitivo. Il rapper non vende musica ma dj set. Lo scorso anno è stato richiesto a Formentera, ma non sono bastati 25.000€. Il costo era di 35.000€ (per bocca del suo manager Clemente Zard e del cantante stesso). Poi Fedez ha concluso una tripla pagata profumatamente da Flavio Briatore, pare intorno a 100.000€.”

Altro che beveroni orrendi, tute traspiranti e snellenti con i vari codici sconto, i big money si fanno dietro alla console.

I guadagni dei dj vip.

Gianluca Vacchi: 50.000€

Fedez: 35.000€

Andrea Damante: 12.000€

Stefano De Martino (con 2 amici): 15.000€

Asia Argento: 10.000€

Bobo Vieri: 10.000€

Fernanda Lessa: 4.000€