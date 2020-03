Gianmarco lascia Adara e torna in Italia (col CoronaVirus?): “Ha invitato un uomo a casa mentre non c’ero”

Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono ufficialmente lasciati ed ora sembrerebbe che lui stia tornando in Italia dalla sua famiglia, dato che sarebbe l’unica “a stargli sempre vicino”.

Ovviamente viaggiare da Madrid a Bologna ai tempi del CoronaVirus credo sia ai limiti della legalità ed i voli diretti sono stati tutti annullati, per questo motivo l’ex gieffino è “in viaggio da ieri”.

“Sono solo, sto viaggiando da ieri e non so ancora quando arriverò. Ho paura del CoronaVirus, è un momento molto difficile per me, spero che finisca presto. Oggi più che mai ho bisogno del vostro affetto”.