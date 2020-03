Gianmarco Onestini e Adara si sono lasciati: “Ho scoperto dei messaggi con un altro ragazzo” (l’amante è un vip)

Continua la storia infinita tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini. I due si sono presi e lasciati un’infinità di volte in questi mesi ed hanno partecipato insieme a ben 2 reality. In piena emergenza CoronaVirus è arrivato un nuovo colpo di scena. Oggi il fratello di Luca ha detto di aver scoperto che la sua compagna flirtava con altri ragazzi (soprattutto uno) su Whatsapp.

“Non sono felice. Ho scoperto dei messaggi di Adara flirtava con altri ragazzi, in particolare con uno.Si stava organizzando per vedersi con lui. Io per lei ho lasciato tutto, ho lasciato la famiglia e gli amici e sono solo. Questa cosa mi fa molto male perché non credo di meritarmelo. Non credo di meritare tutto questo soprattutto per quello che ho fatto. Queste mancanze di rispetto in una relazione sono molto gravi. Quello che lei ha fatto è gravissimo. Ora ho bisogno solo di un po’ di tempo”.