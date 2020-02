Gianmarco Onestini nel nuovo reality si fidanza con Adara Molinero che lascia Hugo Sierra (…pronto a partire per l’Honduras)

I reality show italiani ne hanno da manCiare di faCioli (cit.) prima di potersi paragonare al trash che sfornano i corrispettivi iberici.



Quando Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono conosciuti al Gran Hermano Vip lui era un influencer di (scarso) successo, mentre lei una neo-mamma in cerca di riscatto. Col passare delle settimane i due si sono innamorati per buona gioia del compagno di lei che l’aspettava a casa con il figlio appena nato.

Una volta eliminato dal reality show, Gianmarco Onestini ha fatto un passo indietro e Adara Molinero si è rimessa con il padre di suo figlio, Hugo Sierra, salvo poi cambiare nuovamente idea e rimettersi con il piccolo Onestini.

La loro storia è andata avanti fra alti e bassi fino alla vittoria di lei al Gran Hermano Vip. Vittoria che l’ha portata di diritto (insieme ad Onestini) nel cast del nuovo reality show El Tiempo Del Descuento dove vecchi concorrenti del GH Vip incontrano altre persone con cui hanno un conto in sospeso.

In questo nuovo reality (nato dalle ceneri del Gran Hermano Duo), Adara ha confessato a Gianmarco di essere innamorata di lui e di aver ufficialmente chiuso con Hugo Sierra, il padre di suo figlio.

Ovviamente il trash attira trash e gli autori di Supervivientes hanno già arruolato per la prossima edizione del reality sia Ivana Icardi (che si è spacciata come ex fiamma di Gianmarco Onestini), sia Hugo Sierra.

Che meraviglia.