Gianmarco Onestini: “Con Adara poca passione”, poi svela le cattiverie che diceva su Ivana Icardi

Il triangolo composto da Gianmarco Onestini, Adara Molinero e Ivana Icardi continua in Spagna nonostante il CoronaVirus e l’ex gieffino, intervistato dal magazine Lecturas, ha svelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare Adara.

“Adara era più dolce davanti alle telecamere. Senza di loro, era fredda. Non mi sentivo molto amato. Nell’intimità era molto fredda. […] Volevo fare l’amore tutto il tempo con lei. Ti dico che una volta lo facemmo tre volte. Lei non era molto passionale, è meno dolce di me. Ero contento ma mi sarebbe piaciuto avere più passione. Me ne sono andato in Italia, in una situazione di estrema emergenza, con il CoronaVirus e non mi ha mandato neanche un messaggio per sapere come ero arrivato. Una persona innamorata perlomeno si preoccupa per te”.